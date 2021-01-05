تقارير: ليفربول يهدد آمال ريال مدريد بشأن مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، إن يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على اتصال مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لمحاولة ضمه إلى صفوف الريدز والتدرب تحت قيادته.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية يونيو 2022، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن تمديد مبابي لعقده مع باريس لا يبدو وشيكًا.

ويعد مبابي أولوية بالنسبة لريال مدريد الإسباني، كما ارتبط اسم الفرنسي الشاب بالانضمام إلى ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يهدد آمال ريال مدريد الإسباني الذي يسعى للتعاقد مع البالغ من العمر 22 عامًا.

وأشارت "سبورت" إلى أن انضمام مبابي إلى ليفربول بمثابة "حلم" بالنسبة لكلوب الذي يحافظ على اتصالاته مع اللاعب الفرنسي حتى يتمكن من الحصول على خدماته والتدرب تحت قيادته.

جدير بالذكر أن إدارة باريس سان جيرمان لن تتخلى بسهولة عن خدمات مبابي، خاصة بعد إقالة توماس توخيل وتعيين ماوريسيو بوتشتينيو كمحاولة لإقناع مبابي بتمديد عقده والبقاء في ملعب الأمراء.