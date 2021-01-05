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بث مباشر | شاهد بيراميدز والاتحاد في كأس الكونفدرالية الأفريقية “يلا شوت”

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر يوتيوب لمباراة بيراميدز المصري والاتحاد الليبي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في إياب دور 32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية “كأس الاتحاد الأفريقي”.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز والاتحاد” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة بيراميدز والاتحاد على ملعب “الدفاع الجوي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت .

فاز نادي بيراميدز في لقاء الذهاب امام “الاتحاد” بهدف دون رد أحرزه المهاجم الغاني “جون

أنطوي” في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية بمصر، نظرًا للظروف التي تمر بها ليبيا.

وسيسعى بيراميدز إلى تكرار تفوقه على الاتحاد اليوم لإثبات جدارته بالتأهل للدور الموالي، حيث استعاد الفريق عافيته تحت قيادة المدرب الجديد “رودولفو أروابارينا” بعد البداية السيئة للموسم بالخسارة امام “الاتحاد السكندري” في .

فمنذ هذه الخسارة، تعادل بيراميدز امام “الزمالك” في الدوري المصري، وفاز بعد

ذلك على “الاتحاد” الليبي في الكونفدرالية، ليعود إلى المسابقة المحلية ويحقق فوزين متتاليين على حساب “سيراميكا والانتاج الحربي” على الترتيب.

في المقابل، يتطلع نادي الاتحاد إلى تحقيق المفاجئة بإقصاء وصيف النسخة السابقة من البطولة، فعلى الرغم من خسارته في لقاء الذهاب الا انه قدم اداءًا جيدًا وصنع العديد من الفرص الخطيرة ما يعنى انه لن يستسلم بسهولة في مباراة اليوم.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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