إعادة فتح قضية اتهام كريستيانو رونالدو بالتعدي الجنسي على عارضة أزياء

ياسر رشاد - القاهرة - أعاد القضاء الأمريكي ، فتح ملف قضية اتهام كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بالتعدي جنسياً على عارضة أزياء أمريكية داخل البلاد في عام 2009، على الرغم من حصول النجم البرتغالي على حكم بالبراءة فيما هو منسوب إليه عام 2019.

واستندت المحكمة حالياً إلى أن عارضة الأزياء لم

تعي جيداً بالتعاقد الذي تم مع البرتغالي رونالدو بعدما صرحت سابقاً أنها قامت بالاتفاق معوتوقيع عقداً ينص على حصولها على مبلغ مادي مقابل عدم الإفصاح فيما بعد عن تلك الواقعة .وأكدت عارضة الأزياء كاترين مايورجا ، على أنها لم تتفهم طبيعة الاتفاق المبرم بداعي صغر سنها وقت هذا الاتفاق وارتكاب الواقعة ، وهو الأمر الذي دفع المحكمة لإرسال عارضة الأزياء إلى إحدى المراكز الطبية للكشف عن مدى سلامة قواها العقلية .

ومن المقرر أن تشكل محاكمة جديدة من قاضي واحد فقط للاستماع مجدداً لأقوال المدعية لكن دون حضور اللاعب البرتغالي كونه حاصلاً على حكماً سابقاً بالبراءة.