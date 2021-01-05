بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - نعرض عبر موقع الوفد مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد التى تقام في منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 من يناير حيث يلتقي فريقي Pyramids vs Itthad على ارض ملعب الدفاع الجوي في لقاء العودة من الدور ال32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ونتابع اللقاء اون لاين.

مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد

ننقل عبر موقعنا الوفد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي في مواجهات اياب الدور الثاني والثلاثون من بطولة

الكونفدرالية الافريقية وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بهدف نظيف ونتابع مشاهدة مباريات اليوم من البطولة الافريقية في بث مباشر لعشاق الساحرة المستديرة اون لاين.

بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم

بث مباشر مباريات اليوم في نقل حصري لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي في منافسات الكونفدرالية الافريقية الدور ال32 من البطولة الافريقية حيث يقدم موقع الوفد

خدمة البث المباشر المجاني لزواره ومشاهدة مباريات اليوم في البطولة الافريقية اون لاين.

يستضيف ستاد الدفاع الجوي اللقاء الذى يجمع فريقي بيراميدز مع الاتحاد في توقيت الساعة 18:30 مساء بتوقيت فى مصر بما يوافق توقيت الساعة 19:30 مساء بتوقيت فى السعودية ونتابع مباراة اليوم اون لاين عبر رابط البث المباشر لموقع الوفد