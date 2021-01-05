بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي اليوم في كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن استاد الدفاع الجوي مباراة قوية تجمع بين بيراميدز ونظيره الاتحاد الليبي، مساء اليوم الثلاثاء 5 يناير، وذلك لحساب منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

سيكون متابعو موقع الوفد على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، أي الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت 2 بأداء صوتي للمعلق حاتم بطيشة.

يقدم بيراميدز المدجج بالنجوم هذا الموسم أداء جيد، حيث تمكن في الجولة الماضية من مسابقة الدوري من تحقيق الانتصار على الانتاج الحربي بصعوبة

بثلاثية لهدفين، لينال دفعة معنوية كبيرة للقاء اليوم المرتقب والصعب.

وكان بيراميدز قد انتصر على الاتحاد الليبي في الذهاب بهدف دون رد، ليكون له الأفضلية اليوم، لذا سيحاول تقديم أداء قوي يليق به من أجل الحفاظ على نظافة شباكه ومحاولة الهجوم الكاسح على الخصم لخطف العديد من الأهداف التي سوف تؤهل الفريق إلى الدور المقبل، لاسميا أن السماوي حفر اسمه بحروف من ذهب الموسم الماضي بعد المشاركة الأولى له بالوصول إلى النهائي ولكن لم يكن الحظ حليفًا له بحصد اللقب وخرج خالي الوفاض.

وتلقى بيراميدز ضربة قوية بعدما تبين إصابة 9 لاعبين مؤثرين من الفريق بفيروس كورونا المستجد، وأغلب هؤلاء من الركائز الأساسية إضغط هنا

وعلى الجهة الأخرى، قدم الاتحاد الليبي أداء قوي في المباراة الماضي ولكن لم يحالفه الحظ وخسر، ليكون أمامه فرصة أخرى اليوم من أجل تدار الأمور والعمل على تصحيح المسار.

الفريق الليبي استعد لهذه المعركة بتركيز عالي، حيث يطمح بالقتال والشراسة داخل المستطيل الأخضر لمحاولة إيقاف مفاتيح لعب الخصم، والتركيز على نقاط الضعف لمحاولة استغلالها في خطف الفريق منها للخروج من اللقاء مرفوع الرأس وقطع تذكرة العبور إلى الدور المقبل، ولكن هذا يحتاج منه الإصرار والعزيمة من كتيبة الاتحاد.