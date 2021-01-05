تعرف على مواجهات الدور التمهيدي لكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة الدور التأهيلي الأول لبطولة كأس مصر بحضور مندوبي الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة لموسم 2020 -2021.

وتقرر انطلاق مباريات الدور التمهيدي الأول للبطولة يوم 12 يناير الجاري، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذي كان وضعه

في لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي بدون اللاعبين الدوليين.

حيث شهدت اللائحة النهائية التي وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية

اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أي ناد بمسابقة الدوري العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدوري بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقًا للائحة للجنة المسابقات التي وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: