كواليس الاجتماع الفني لمباراة المقاولون والنجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب، منذ قليل وحضر الاجتماع رامي ربيع، مدرب الفريق ومجدي محمد علي، المدير الإداري، وحسين عبدالغني، الإداري، ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي، ومراقب المباراة الجزائري عبدالله جويدة.

تم الاتفاق على ارتداء المقاولون الزي التقليدي الأصفر والأسود والشورت الأسود، بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الأبيض.

تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، ويذاع على

قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية.

حدد مراقب المباراة موعد وصول الفريقين قبل ساعة ونصف على أقل تقدير، كما تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامات لكل من يتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين في أرض الملعب.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري، وتم الاتفاق على تواجد 20 مرافقًا مع كل فريق.