المقاولون العرب بزيه التقليدي أمام النجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب وتم الاتفاق على ارتداء المقاولون الزي التقليدي الأصفر وأسود والشورت الأسود بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الأبيض.



وحضر الاجتماع رامي ربيع مدرب الفريق

ومجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي ومراقب المباراة الجزائري عبد الله جويده.وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويذاع على قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت المباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.