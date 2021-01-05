سوق الانتقالات | نادي قطر يقدم هدية للزمالك بالإستغناء عن كريمي لصالح لخويا!

وافق نادي قطر بشكل رسمي على عرض “لخويا” لإستعارة لاعب خط الوسط الإيراني “علي كريمي” لنهاية الموسم، ليقدم هدية بشكل غير مباشر لنادي الزمالك.

وكان نادي لخويا يسعى جاهدًا وبشتى الطرق للتعاقد مع نجم الزمالك، الدولي التونسي “فرجاني ساسي” خلال الساعات القليلة الماضية قبل غلق فترة القيد لتدعيم صفوف الفريق تمهيدًا لمشاركته في كأس العالم للأندية كممثل للبلد المضيف قطر.

ولكن مع تأخر رد فرجاني ساسي على عرض “لخويا” وضيق الوقت، قرر الأخير التعاقد مع “علي كريمي” المنضم لنادي قطر منذ قرابة الشهرين فقط قادمًا من صفوف نادي الاستقلال الإيراني.

واكتملت بذلك قائمة لخويا حيث أصبح يمتلك ضمن صفوفه 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب آسيوي ليصل إلى العدد المسموح به للفريق في لائحة المسابقات، وبالتالي توقفت المفاوضات مع فرجاني ساسي لتزيد فرص بقاء الدولي التونسي مع الزمالك ولو بشكل ضئيل في الوقت الراهن.

موقف فرجاني ساسي مع الزمالك الآن

تسلم فرجاني ساسي باقي مستحقات عقده المتأخرة من نادي الزمالك يوم أمس حسب تأكيدات رئيس اللجنة التنفيذية بالفريق “أيمن يونس“.

وأكد أيمن يونس ان ساسي سافر إلى بلاده “تونس” لمدة 3 أيام للراحة مستغلاً عدم خوض الفريق مباريات في هذا الأسبوع بعد إلغاء مواجهته امام “غزالة” التشادي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ومع رفض فرجاني ساسي عرض نادي الزمالك الأخير لتجديد تعاقده، ورغم انهيار صفقة انتقاله إلى لخويا الا انه ما زالت امامه المزيد من الفرص لمغادرة القلعة البيضاء حيث دخل الفترة الحرة من عقده ليحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لنادي ميت عقبة.

وبشكل عام أصبح بقاء فرجاني ساسي داخل نادي الزمالك صعب للغاية نظرًا للمطالب المالية الكبيرة للاعب في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق، ولكن ستتلاشى كل هذه التوقعات والأقاويل حال تغير موقف النجم التونسي بعد العودة من رحلته القصيرة إلى تونس.

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