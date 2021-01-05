شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعقيم وتطهير بمركز شباب الحي السادس بـ6 أكتوبر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة مركز شباب الحى السادس في ٦ أكتوبر، وتحت إشراف المحاسب صبري محمد عبدالحميد رئيس مجلس الإدارة، بإجراء عمليات التعقيم والتطهير وذلك ضمن التعقيم الدوري والإجراءات الاحترازية اللازمة والوقائية، فضلا عن تعقيم وتطهير المركز وتعليق الصور الاسترشادية في جميع الأماكن والتشديد على كافة الإجراءات الاحترازية، قادها على محمد على، مدير المركز.

وقال المحاسب صبري عبدالحميد، رئيس مجلس الإدارة، إن عمليات التطهير والتعقيم للمركز تتم بصورة دورية، فضلا عن إجراءات التشديد على ارتداء الكمامات الطبية واصطحاب المطهرات الكحولية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار «عبدالحميد» إلى اتباع كافة قرارات مجلس الوزراء بتخفيض العمالة بالتناوب كإجراء احترازى، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي. يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة ووكيل الوزارة، وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب، وأحمد سليم مدير إدارة شباب ٦ أكتوبر والشيخ زايد.