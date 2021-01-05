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سيف زاهر: الزمالك لا يستطيع توفير مطالب فرجاني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق صعوبة بقاء التونسي فرجاني ساسي في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر لإذاعة أون سبورت: «الوضع اختلف في الزمالك حاليا، ومن الصعب دفع الأرقام الطائلة التي يطلبها فرجاني ساسي للبقاء».

وأضاف: «الزمالك ضم فرجاني في عهد مرتضى منصور، بتمويل من المستشار تركي آل الشيخ».

وتابع: «أما الآن، فيصعب على النادي تحقيق رغبة اللاعب، وذلك حفاظا على استقرار الفريق».

وتطرق للحديث عن موقف الأهلي من صفقة سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال: «محمود الخطيب (رئيس الأهلي) حسم موقفه من صفقة سيرينو، وأوقف العرض عند 2.5 مليون دولار، حفاظا على استقرار الفريق أيضا».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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