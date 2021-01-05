شكرا لقرائتكم خبر عن روخو يفاوض بوكا جونيورز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل مدافع مانشستر يونايتد الأرجنتيني ماركوس روخو في مفاوضات مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي يلعب فيه نجم اليونايتد السابق كارلوس تيفيز حالياً، ومن المنتظر أن يلعب بوكا أمام سانتوس في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس الأربعاء ويأمل التوصل لاتفاق مع اليونايتد بخصوص روخو الذي لعب الموسم الماضي معاراً في استوديانتيس .

وروخو منفتح على العودة للعب في دوري بلاده رغم اهتمام من شيفيلد يونايتد ونيوكاسل بخدماته لكن اليونايتد أكد عدم تلقيه عرضاً من بوكا، ويجب أن يكون مناسباً لقيمة شرائه (16 مليون استرليني ) من سبورتنج لشبونة في 2014 .