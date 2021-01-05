شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجسون: مواجهة خرف اللاعبين رسالة إنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحدث الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق عن أهمية العمل على تفادي مشكلة إصابة لاعبي كرة القدم بالزهايمر (الخرف) بعد اعتزالهم. وقال فيرجسون، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ79 ليلة رأس السنة، في مقابلة هاتفية من مطبخ منزله ممازحاً:«مدام فيرجسون تجعلني أعمل كثيراً، أنا أضع الطعام في الفرن أثناء المقابلة». وتابع:«أعتقد أن مشاركتي أنا وخصمي الكبير كيني دالجليش (أسطورة ليفربول) في الحملة ستجذب اهتمام الجميع لأنها رسالة إنسانية».

وفتحت وفاة نوبي ستيلز بطل فريق إنجلترا في مونديال 1966 في أكتوبر الماضي باب الحديث عن مخاطر تسديد الكرات الرأسية بعدما وهبت عائلة ستيلز دماغه للطبيب ويلي ستيوارت من جامعة جلاسكو للتدقيق في مخاطر التسديدات الرأسية على دماغ اللاعبين، وبعد وفاة ستيلز تم إعلان إصابة بوبي تشارلتون أسطورة اليونايتد بالزهايمر وعلق فيرجسون:«لا مناص من الحديث عن الموضوع بعد إصابة جيف أستل ومارتن بيترز وراي ويلسون ونوبي ستيلز وبل فولكز، لقد شعرت بحزن شديد، بوبي شارلتون لم يكن على ما يرام فترة طويلة، تسديد الكرة بالرأس جزء من اللعبة ولا يمكن شطبه من تاريخ يمتد لـ100 عام لكن أعتقد أن من السهل تقليل التسديد في التمرينات، عموماً لم نكن نتمرن عليها كثيرا إلا إن كانت أمامنا مباراة في ويمبلدون».

وتابع فيرجسون الذي كان مهاجماً في رينجرز ودنفرملين وفالكريك:«كرات ذاك الزمان كانت من الجلد وعندما يدخل فيها الماء تصبح مثل قذيفة المدفع، ثقيلة فعلاً. سددت الكرة برأسي كثيراً لكن الحمد لله لم أصب بالمرض حتى الآن. في نهاية المطاف يجب أن نساعد، هذا واجبي وواجب كرة القدم تجاه اللاعبين. من الصعب اتهام الكرة بالتسبب بالمرض تحديداً، نشاهد فيلم «ريجينج بول» عن جيك لاموتا وهو يخوض 106 منافسات على كرة هوائية وعاش بصحة جيدة حتى الـ95».

وتابع فيرجسون:«أعتقد أن الكثير من حالات الزهايمر لها علاقة بنوعية إصابات الرأس التي يتعرض لها لاعب ما، لذا نحتاج إلى مزيد من البحوث، أعرف أن شاباً من اليونايتد (خوان ماتا ) يعطي نسبة من أجره للخير وانظروا لما فعله راشفورد. ليس كل لاعبي الكرة ينفقون أموالهم على شراء السيارات، هناك نسبة كبيرة منهم تحب المساعدة».

وعن نجم الفريق ماركوس راشفورد قال:«كان دوماً فتى طيب القلب، انضم للنادي بعمر 9 سنوات ويتمتع بحس المسؤولية والشخصية القوية والقدرة على التغيير. جاء من طبقة عاملة ويعرف جيداً معاناة الناس، عندما كنت في المدرسة كانت هناك وجبة عشاء للتلاميذ مجاناً وماركوس يعرف أهميتها»، وعن مزاحمة اليونايتد للغريم ليفربول على صدارة البرمييرليج قال فيرجسون:«ليس من السهل العودة للمنافسة على اللقب خصوصاً أن الدوري الإنجليزي أصبح أكثر تعقيداً»، وعن تقنية التحكيم بالفيديو (فار) قال فيرجسون:«إنها كارثة بكل معنى الكلمة. شاهدت مباراة ليدز أمام بيرنلي وألغى الفار هدفاً لبيرنلي لأن لاعبهم تعرض لعرقلة من الحارس، شيء لا يصدق فعلاً».