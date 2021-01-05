شكرا لقرائتكم خبر عن 110 سنة زمالك.. رؤساء النادى منذ تأسيسه وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد يوم 5 يناير من عام 1911 ، تأسيس و إنشاء نادى الزمالك كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر وقتها ، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

في ظل احتفال النادى بمرور 110 عاما على تأسيس القلعة البيضاء ، نرصد أهم الرؤساء التاريخيين الذين توافدوا على النادى .

جورج مرزباخ

بلجيكي الجنسية، كان رئيسًا لإحدى المحاكم المختلطة في مصر، وكان أحد المحامين الكبار في مصر، وكان أحد ضيوف السلطان حسين كامل في قصر عابدين في المآدب الرسمية. هو مؤسس نادي الزمالك منذ تأسيسه تحت اسم قصر النيل على ضفاف نهر النيل ثم انتقل بالنادي إلى المكان الحالي لدار القضاء العالي، وعمل على تغيير اسم النادي إلى نادي المختلط. استمر جورج مرزباخ رئيسًا رسميًا للنادي حتى 1915

بيانخى

بلجيكي الجنسية، ويعتبر آخر رئيس أجنبي لنادي الزمالك، حيث جاء بعده رئيس مصري ، في عهد بيانخى تم عمل نقل النادي من مقر النادي القديم بوسط البلد إلى مقر آخر أكبر على نهر النيل، يشغل الموقع الذي تم اختياره مسرح البالون حالياً. واستمر بيانخي رئيسًا رسميًا للنادي حتى 1917.

محمد بدر

أول رئيس مصري لنادي الزمالك، وثالث رئيس له. استمر رئيسًا رسميًا للنادي حتى 1919

محمد حيدر باشا

تولى وزارة الحربية في عهد الملك فاروق الأول ، و استُحدث منصب نائب الرئيس وشغله إسماعيل شيرين الذي كان متزوجاً من فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق آنذاك. تم تغير اسم النادي في عهده إلى نادي فاروق وكان ذلك في عام 1941 بعد أن نال النادي الرعاية الملكية من ملك مصر والسودان فاروق الأول. استمر محمد حيدر باشا رئيسًا رسميًا للنادي حتى 1952

محمود شوقى

أول رئيس لنادي بعد ثورة 23 يوليو، حيث تم تغير اسم النادي إلى نادي الزمالك بعد، في عهده تم نقل نادي الزمالك من مقر القديم إلى مقر آخر أكبر في منطقة ميت عقبة، واستمر في رئاسة نادي الزمالك حتى عام 1955، ثم عاد مرة أخرى عام 1955 حتى عام 1956، بعدها تم منحه الوكالة الشرفية في عام 1962

عبدالحميد الشواربى

رأى أعضاء الزمالك ضرورة الاستعانة بأحد رجال المال، حيث تنازل الدكتور محمود شوقي عن الرئاسة التي نالها عبد الحميد الشواربي لكنه لم يقدم للزمالك شيئاً ، و استمرت رئاسة عبد الحميد الشواربى 3 شهور حيث استقال من منصبه بعد ذلك

عبد اللطيف أبو رجيلة

هو رجل أعمال مصري، هو رائد حافلات النقل العام بمدينة القاهرة. وتم في عهد أبو رجيلة بناء ملعب نادي الزمالك وبناء المبنى الاجتماعي. استمر أبو رجيلة رئيسًا رسميًا للنادي حتى عام 1961

علوى الجزار

بعد قرار التأميم عام 1961 تم تعيين علوي الجزار بعد رحيل عبد اللطيف أبو رجيلة، واستطاع الجزار جلب فريق ريال مدريد على نفقته الخاصة، لم يستمر الجزار طويلاً فقد ظل في رئاسة النادي لمدة عام فقط

حسن عامر

هو شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية المصري، عمل حسن عامر في الهيئة المصرية العامة للبترول. واستمر في رئاسة النادي حتى عام 1967 ثم عاد مرة أخرى عام 1984 حتى عام 1988

حلمى زامورا

محمد حسن حلمي أو حلمي زامورا، كان لاعباً بفريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم وكان حكماً دولياً وإدارياً ورئيساً لنادي الزمالك.، و يعد أفضل رئيس لنادي الزمالك على مدى تاريخه وأحد من أهم الشخصيات المنتمية للنادي منذ تأسيسه في 1911.

وبدأ العمل الإداري كعضو للجنة الكرة في نادي الزمالك بعام 1948 وبعدها بأربع سنوات اختير سكرتيراً عاماً للنادي في أول جمعية عمومية بالزمالك. ثم عين مديراً متفرغاً للنادي عام 1966 في نفس العام الذي اختير فيه وكيلاً للنادي. وكان أول لاعب كرة قدم يرأس نادي الزمالك وذلك في عام 1967. ظل رئيساً لنادي الزمالك حتى أغسطس 1984 باستثناء عام 1971 فقط الذي تولى فيه المستشار توفيق الخشن رئاسة النادي. وكان لحلمي زامورا الفضل الأول في إقامة معظم منشآت نادي الزمالك بميت عقبة

توفيق الخشن

حصل المستشار توفيق الخشن على منصب رئيس نادي الزمالك بالتزكية ولكن لم يستمر غير عام واحد فقط

حسن أبو الفتوح

تولى رئاسة نادي الزمالك، في عهده تم إنشاء العديد من المنشأت الرياضية منها الجمنزيوم، واستمر رئيسًا للنادي حتى وفاته عام 1990

نور الدالى

لاعب كرة قدم مصري سابق مثّل نادي الزمالك ومنتخب مصر، وعمل كعضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومدير عام لشركة مصر للبترول، فاز مع المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية 1957. ترأس نادي الزمالك لعامين بين 1990 و1992

جلال إبراهيم

عمل بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، تولى رئاسة نادي الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز بها وقتها ممدوح عباس

كمال درويش

أحد رموز كرة اليد في نادي الزمالك حيث قاد يد الزمالك لاكتساح البطولات فترة السبعينات واوائل الثمانينات في ما عرف بالجيل الذهبي لكرة اليد في الزمالك، تولى منصب رئيس اتحاد الملاكمة، كما تولى منصب عميد كلية تربية رياضية. تولى رئاسته النادي في الفترة من عام 1996 إلى عام 2005، لقّبه جماهير نادي الزمالك بصائد البطولات، ويُعتبر الرئيس الأكثر قبولًا بين جماهير نادي الزمالك بعد حلمي زامورا كما تولى رئاسة نادي الزمالك في أكتوبر عام 2013 بعد أن أسند له طاهر أبو زيد وزير الرياضة مهام إدارة النادي

مرتضى منصور

هو محامي وسياسي مصري، وكان نائب في مجلس النواب المصري، عمل عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ العام 1996 حتى العام 2005 كما تولى في العام 2001 منصب نائب الرئيس حتى العام 2005 في نفس العام حلت وزارة الشباب والرياضة. عاد منصور رئيسًا للنادي مرة أخرى في أبريل من العام 2006 بعد أن حصل على حكم من ال بايمحكمة القضاء الإداري يبطل قرار وزارة الشباب والرياضة. عاد مرة أخرى إلى رئاسة النادي منذ العام 2014 حتى نهاية 2020 وصدور قرار. بإيقاف مجلس الإدارة .

مرسى عطا الله

أصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين مجلس جديد برئاسة مرسي عطا الله استمر لمدة عام إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

ممدوح عباس

هو ملياردير مصري يعمل في مجالات البترول، تولي منصب أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة القدم كما شغل منصب أمين صندوق نادي الزمالك. تولي رئاسة نادي الزمالك بعد أصدار المجلس القومي للرياضة قراراً بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، ولكن استمر المجلس إلى عام 2008. ثم عاد مرة أخرى وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2009 حتى عام 2010 تم حل مجلس الإدارة بسبب القضية التي رفعها مرتضى منصور التي أدت لبطلان المجلس المنتخب، بعد ذلك تنازل مرتضى منصور عن القضية، حيث عاد ممدوح عباس رئيساً للنادي للمرة الثالثة من عام 2011 حتى عام 2013

محمد عامر

أصدر المجلس القومي للرياضة قراراً بتعيين لجنة مؤقتة حتى 25 يوليو 2009 لإدارة الانتخابات برئاسة الدكتور محمد عامر

وبعد ذلك توالى على النادى رؤساء سبق لهم تولى المهمة مثل كمال درويش ، جلال ابر اهيم ، ممدوح عباس ومرتضى منصور ، والذى كان الأخير هو الرئيس للنادى حتى قرار إيقاف المجلس من جانب وزارة الشباب و الرياضة .

أحمد البكرى

هو قاضي مصري يشغل منصب رئيس محكمة الاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، حيث عين من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون نادى الزمالك، بعد وقف مجلس إدارة نادى الزمالك ، ولكنه توفى بفيروس كورونا

هشام إبراهيم

هو قاضي مصري يشغل منصب رئيس محكمة بمحكمة اسئناف القاهرة، ورئيس نادي الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك السابق بعد وفاته متاثرًا بمرض فيروس كورونا 2019، تولي رئاسة نادي الزمالك في 24 ديسمبر 2020

عماد عبد العزيز

هو قاضي مصري، ورئيس نادي الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك السابق بعد وفاته متاثرًا بمرض فيروس كورونا 2019. تولى منصب المدعي العام العسكري، وعُين رئيسًا لهيئة القضاء العسكري حتى عام 2019، وشغل منصب مساعد وزير الدفاع.