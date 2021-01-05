شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور التأهيلى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة الدور التأهيلى الأول لبطولة كأس مصر بحضور مندوبى الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة لموسم 2020 -2021، وتقرر انطلاق مباريات الدور التأهيلى الأول للبطولة يوم 12 يناير الجارى، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:



كاس مصر



كاس مصر

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق فى وقت سابق، عدم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد بسبب فيروس كورونا، إلا فى حال ظهور 16 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين دون حساب الأجهزة الفنية والإدارية من بينهم، بحيث يمتلك الفريق 14 لاعبا يخوضون المباراة.كما رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة فى حال إصابة حراس المرمى الثلاثة لأى فريق بفيروس كورونا، حيث سيتم إلزام الأندية بالاستعانة بحراس مرمى من فريق الشباب مواليد 2001 و99 وإقامة المباراة بشكل طبيعى حفاظا على انتظام جدول المسابقة فى الموسم المقبل الذى سيشهد ضغطا كبيرا نظرا لضيق الوقت.

كما قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حالة تأخرها فى سداد الغرامات المالية كما كان اللائحة تنص هذا الموسم والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.