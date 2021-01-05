شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة يانكون مع حارس الأهلي قبل لقاء سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي جلسة حاصة مع على لطفي حارس مرمى الفريق من أجل الحديث معه حول عدة أمور خاصة مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وشرح يانكون لحارس الفريق التعليمات التي لابد من تنفيذيها خلال المباراة التى سيُشارك فيها لطفي أساسياً بعد إراحة محمد الشناوي حارس الفريق بإعتبار أن المواجهة سهلة نسبياً.

وتحدث يانكون مع لطفى عن الدور المطلوب منه والتعامل مع هجمات الخصم الذي سيلعب بدون ضغوط بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف ، وشدد له على ضرورة الحفاظ على لياقته ويقظته طوال المباراة وأن يستعيد "حساسية" المشاركة خاصة وأنه غائب عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة طويلة.

وتترقب جماهير الأهلي أكثر من أمر هام في مباراة سونيديب خاصة وأن الفريق يخوض المباراة بدون بعض لاعبيه الأساسيين ويأتي في مقدمتهم الحارس الدولي محمد الشناوي الذي فضّل الجهاز الفني للفريق إراحته من مباراة الليلة بإعتبار أن المواجهة سهلة نسبياً بعدما سبق وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف قبل أسبوعين تقريباً.

وتترقب الجماهير ظهور الحارس البديل على لطفي الذي سيثشارك أمام سونديب الليلة كما سيظهر أكثر من لاعب غاب عن مباريات الفريق الماضية سواء للإصابة العضلية أو للإصابة بكورونا .

وإستعاد الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وأيضا طاهر محمد طاهر العائد من الاصابة بكدمة فى الضلوع في الوقت الذى غاب فيه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وأيضا عمرو السولية لاستمرار إيجابية عينة كورونا له ، كما غاب محمد هاني ورامي ربيعة ومروان محسن رغم تعافي الثلاثي من كورونا.

وتضم قائمة الأهلى ، للمباراة ، كلاً من : على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة ‏وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق. ، ويدخل الأهلى مباراة الليلة بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.