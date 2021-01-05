شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. صلاح سليمان يعشق السفر ويحب أفلام أحمد زكى وزيدان نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو صلاح سليمان مدافع الزمالك وإنبى السابق وأسوان الحالى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

السفر

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحب دخول المطبخ بسبب كثرة تواجدى فى الغربة بسبب المعسكرات مع الأندية والمنتخبات الوطنية .

ما الأكلة التى تفضلها ؟

أحب الملوخيه ورز شعرية وريش

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب ومحمد منير

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

مهندس

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

باحب لبس الاتنين، فلكل مناسبة ملابسها الخاصة

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

مدينة فيينا بإسبانيا

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

زين الدين زيدان - ريال مدريد