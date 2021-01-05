شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لايمن يونس فى منزله : مناقشة الصفقات مكانها في النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ايمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك لموقف محرج من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، خلال الأيام الماضية بعدما وجه يونس دعوة عشاء لباتشيكو في منزله ، وقام الخواجة البرتغالى بتلبية الدعوة في حضور المترجم الخاص به واحد معاونيه.

يونس طلب من باتشيكو مناقشة ملف لصفقات المقرر التعاقد معها وكذلك اللاعبين الراحلين ، الا ان البرتغالي احرجه بعدما اكد له انه كان يعتقد أن عزومة العشاء ودية وليست عزومة عمل وأن الحديث عن الصفقات يكون في النادي مكان عمله.

فيما يعقد البرتغالي جايمي بباتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع اشرف قاسم المشرف علي الكرة بالفريق عقب مران اليوم لمناقشة أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الميركاتو الشتوي وكذلك تدعيمات الفريق والمراكز التي يطلبها باتشيكو للبدء في التفاوض معها.

كما سيتضمن الاجتماع مناقشة باتشيكو في ملف رحيل مصطفي محمد في يناير ومدي تأثيره على الفريق ومسيرة الموسم الحالي والبدائل التي يمكنها تعويض رحيل مصطفي.