شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل بواليا.. مواصلة إخفاقات أجانب الإيجبشن ليج بالأهلي أو كتابة تاريخ جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية خلال فبراير القادم، وكذلك قبل المشاركة في مباراتي السوبر المصري والإفريقي، ليكون أولى الصفقات الحمراء في الميركاتو الشتوي، الذي فتح أبوابه الجمعة.

وأحدثت صفقة شراء والتر بواليا انقسام بين جماهير الأهلي، ما بين تأييد لقناعتهم بقدرات اللاعب الهجومية، وقدرته على تقديم الإضافة القوية للأهلي، وبين معارض ويرى أنه أق من طموحات الدوري المصري، وتألقه في فرق الوسط بالدوري المصري لا يعني قدرته على التألق مع الأهلي، لأن نوعية اللاعبين الذين يرتدون قميص الأهلي يحتاجون سمات شخصية وإمكانيات فنية مختلفة.

وبين مؤيد ومعارض لصفقة والتر بواليا، يبقى مستقبل المهاجم الكونغولي متأرجح ما بين استكمال انطلاقته القوية مع الجونة، ومواصلة التألق ولكن هذه المرة بالقميص الأحمر، أو مواصلة إخفاق اللاعبين الأجانب الذين انضموا للأهلي من أندية الدوري المصري الممتاز.

وحال ما نجح والتر بواليا في التأقلم مع الأهلي سيكتب تاريخا جديدا للاعبين الذين انضموا للأهلي من أندية الدوري المصري الممتاز، والذين لم ينجحوا في التكيف مع الأجواء والضغوطات العالية التي عايشوها في الأهلي، وكان مصيرهم الرحي المبكر بدون وضع بصمة.

وهناك العديد من التجارب التي انضمت للأهلي من أندية الدوري المصري ولم تثبت جدارتها بارتداء القميص الأحمر، وكان في مقدمتها السيراليوني تشيرنو الذي قدم مستويا قوية مع القناة، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، وبعد انتقاله للأهلي لم ينسجم مع الأجواء في قلعة الجزيرة، ولم يمكث كثيرا ورحل من حيث أتى.



تشيرنو

وثاني التجارب التي فشلت في إثبات جدارتها باللعب للأهلي الغاني أكوتي منساه، الذي انضم للقلعة الحمراء قادما من المصري في صفقة مدوية بعد صراع شرس مع الزمالك، ورغم توقع الجميع بأن يكون إضافة للنسور الحمر، إلا أن اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية مشواره داخل الجزيرة، وفشل في استعادة مستواه الذي كان عليه في المصري ليرحل سريعا عن الأهلي.



اكوتي منساه

وثالث التجارب هو الإيفواري أوسو كونان لاعب المقاصة السابق، والذي طلب حسام البدري مدرب الأهلي الأسبق التعاقد معه، ولكن اللاعب فشل في إثبات جدارته باللعب في الأهلي، ولم يمكث كثيرا ليرحل عن مصر إلى الدوري السعودي من بوابة هجر السعودي.



اوسو كونان

وآخر اللاعبين الذين انضموا للأهلي من الدوري الممتاز، هو الإثيوبي صلاح الدين سعيدو مهاجم وادي دجلة السابق، والذي انضم للأهلي على أمل تقديم الإضافة للمارد الأحمر، ولكن كان اللاعب على العهد مع من سبقوه في الانتقال من أندية الدوري المصري إلى القلعة الحمراء، ليرحل إلى الدوري الجزائري.