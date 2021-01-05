شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية ترفض سفر المصارعة للمشاركة ببطولة هنرى دولجان بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب سفر بعثة منتخب المصارعة إلى فرنسا للمشاركة فى بطولة هنرى دولجان التي تقام في الفترة من 14 إلى 17 يناير الجارى ، بسبب تفشى فيروس كورونا ، وحفاظا على سلامة وصحة اللاعبين .

وقد رفضت اللجنة لعدم دخول البطولة ضمن الرانك الدولى ، حيث أنها بطولة دولية ودية ، وليست مؤهلة للاولمبياد ، وبالتالي لاجدوى من المشاركة فيها وفقا لقرار اللجنة .

كما تقرر إلغاء سفر بعثة منتخب المصارعة المقرر مشاركته في بطولة بلكونى بإيطاليا ، الشهر الجارى ، بعد إغلاق الطيران في إيطاليا ، نظرا لتفشى فيروس كورونا أيضا .

وكان من المقرر أن يشارك المنتخب في البطولتين ضمن خطة الاعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها أبريل القادم .، على أن يقيم المنتخب معسكر في فرنسا عقب انتهاء البطولة .

تلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار دعوة من نظيره الفرنسى لمشاركة المنتخب الأول فى منافسات بطولة هنرى دولجان التى تقام فى الفترة من 14 إلى 17 يناير 2021، على أن يتم البقاء فى فرنسا عقب البطولة والمشاركة فى معسكر مشترك حتى انتهاء الشهر فى إطار استعداد المنتخبين للبطولات المقبلة.