شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل فتح باب الترشيح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجلت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة فتح باب الترشيح للإنتخابات المقبلة والذى كان مقررا له الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى، نظرا لعدم تلقى رد رسمى من وزير الشباب والرياضة على الخطة التى وضعتها اللجنة لإقامة الانتخابات يوم 31 يناير الجارى والحصول على استثناء لإقامة اجتماع الجمعية العمومية رغم قرار مجلس الوزراء بمنع إقامة الجمعيات العمومية لمدة 6 شهور فى ظل انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالى.

وطلب اتحاد الكرة من وزارة الرياضة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات يوم 30 يناير الجارى وفق معايير وإجراءات مشددة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وأن تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات من يوم عقد الجمعية العمومية، وفى حالة إجراء الدورة الأولمبية فى موعدها ينتهى عمل المجلس المنتخب بنهاية الدورة ويتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.

وتم التأكيد خلال الخطاب على أن يتم الانتهاء من قبول أوراق المرشحين للانتخابات فى الأسبوع الأول من يناير الجارى ، وأن تكون الانتخابات فى الواحدة من ظهر 30 يناير بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر بحضور 96 مندوبا يمثلون 96 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية، وأن تجرى الانتخابات فى قاعة مساحتها 600 متر مربع بخلاف منطقة التسجيل ومساحتها 400 متر، وبمجرد الانتهاء من التصويت يغادر العضو مباشرة لقاعة أخرى وفق خطة معتمدة.