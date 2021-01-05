شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه الـ110.. قمصان لا تنسى أحرز بها الزمالك 5 ألقاب فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل احتفالات نادي الزمالك بمناسبة ذكرى تأسيس القلعة البيضاء الـ110، ووسط هذه الأجواء، نشر الحساب الرسمى لنادي الزمالك على "تويتر"، صورة تضم أشهر تيشيرات للقلعة البيضاء حقق بها 5 ألقاب بدوري أبطال أفريقيا، وعلق الملكي المصري على هذه الذكرى قائلا: "قمصان لا تنسى خلال مسيرة الـ 110 عام والتي أحرز بهم الزمالك 5 ألقاب بطولة دوري أبطال إفريقيا".



حساب الزمالك على تويتر

ويحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.



احتفالات الزمالك

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية، وتعد أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

يشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.