شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سونيديب المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، في مباراة الليلة ، كلاً من : علي لطفي ،علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج ، وتترقب جماهير الأهلي أكثر من أمر هام في مباراة سونيديب خاصة وأن الفريق يخوض المباراة بدون بعض لاعبيه الأساسيين ويأتي في مقدمتهم الحارس الدولي محمد الشناوي الذي فضّل الجهاز الفني للفريق إراحته من مباراة الليلة بإعتبار أن المواجهة سهلة نسبياً بعدما سبق وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف قبل أسبوعين تقريباً.

وتترقب الجماهير ظهور الحارس البديل على لطفي الذي سيثشارك أمام سونديب الليلة كما سيظهر أكثر من لاعب غاب عن مباريات الفريق الماضية سواء للإصابة العضلية أو للإصابة بكورونا .

وإستعاد الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وأيضا طاهر محمد طاهر العائد من الاصابة بكدمة فى الضلوع في الوقت الذى غاب فيه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وأيضا عمرو السولية لاستمرار إيجابية عينة كورونا له ، كما غاب محمد هاني ورامي ربيعة ومروان محسن رغم تعافي الثلاثي من كورونا.

وتضم قائمة الأهلى ، للمباراة ، كلاً من : على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة ‏وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق. ، ويدخل الأهلى مباراة الليلة بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.