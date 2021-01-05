شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي يصل مقر الزمالك للتدريب بدون ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التونسي حمزة المثلوثي لمقر نادي الزمالك استعدادا لبدء التدريب بمفرده بدون مواطنه فرجاني ساسي الذي ترددت انباء سفره خارج مصر.

ومعتاد تحرك الثنائي معا وحضورهما مقر النادي معا يوميا منذ انضمام المثلوثي للزمالك في ظل علاقة الصداقة بينهما .

ترددت أنباء قوية داخل نادي الزمالك عن سفر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خارج مصر خلال الساعات الماضية بعدما حصل علي جواز السفر الخاص به من إدارة الكرة في النادي وتحديدا أيمن يونس عضو لجنة الكرة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس طلب من إداري فريق الكرة منح فرجاني ساسي جواز السفر الخاص به لان اللاعب يرغب في السفر إلي تونس لمدة 3 أيام مستغلا إلغاء مباراة الغزالة التشادي وعدم مشاركة الفريق في أي مباريات قبل مواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وتحجج اللاعب لإدارة الكرة أن والدته تمر بوعكة صحية وأنه يمر بحالة نفسة سيئة بسببها ويحتاج لزيارتها .