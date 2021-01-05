الامارات | مدرب ليفربول يحدد سبب الهزيمة من ساوثهامبتون.. ويستشهد بـ"مانشستر"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يحدد سبب الهزيمة من ساوثهامبتون.. ويستشهد بـ"مانشستر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب انزعاجه من تعرض فريقه للخسارة في الدوري الانجليزي أمس أمام ساوثهامبتون 1-0، وأشار إلى أن الخسارة ماكانت لتحصل لولا أن فريقه "حرم من ركلتي جزاء". وألمح إلى أن فريقه لا يحظى بنفس المعاملة التي يلقاها شريكه في صدارة الدوري مان يونايتد بـ33 نقطة، لكن "الريدز" يتقدم بفارق الأهداف.

ونقلت صحيفة "ميرور" الانجليزية عن المدرب قوله إن ساديو مانيه كان يستحق ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد الاحتكاك مع مدافع الخصم كايلي وولكر بيترز، كما قال إن ركلة أخرى صحيحة لم تحتسب حين لمس لاعب ساوثهامبتون جاك ستيفن كرة فينالدوم بيده.

وقال كلوب إنه أصيب بالصدمة حين تعرف على إحصاءات مان يونايتد من ركلات الجزاء، وقال: تبين أن مانشستر حصل على ركلات جزاء في سنتين أكثر مما حصلنا عليه في أكثر من خمس سنوات". وانتقد كلوب المعاملة الغير عادلة كما وصفها التي يجدها فريقه من التحكيم، وقال إن ذلك يصيبه بالإحباط ويفسد جهوده لتحسين وضعية الفريق.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان في قمة منتظرة على ملعب ليفربول في 17 يناير الجاري.

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