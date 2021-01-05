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الامارات | الحمادي وسالمين إلى خورفكان على سبيل الإعارة

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي وسالمين إلى خورفكان على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن نادي شباب الأهلي وخورفكان اتفقا على انضمام لاعبي فرسان دبي، سالمين خميس وإسماعيل الحمادي، لصفوف النسور على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وأنه سيتم تسجيلهما خلال الساعات المقبلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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