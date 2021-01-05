الامارات | الحمادي وسالمين إلى خورفكان على سبيل الإعارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي وسالمين إلى خورفكان على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن نادي شباب الأهلي وخورفكان اتفقا على انضمام لاعبي فرسان دبي، سالمين خميس وإسماعيل الحمادي، لصفوف النسور على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وأنه سيتم تسجيلهما خلال الساعات المقبلة.
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