شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإنتاج الحربى ، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب فريق العجلات الحربية.

و يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة أمام سيراميكا مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .

وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى فى المباريات الماضية بالدورى.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث خصوصا بعد سلسلة التعادلات الأخيرة فى الدورى.

ويفتقد سموحه جهود عدد كبير من لاعبيه بعد ظهرو أعراض كورونا على الثنائى المغربى عبدالكبير الوادى والليبى محمد الترهونى ، بالإضافة إلى حسام حسن هداف الفريق، ومحمد ليلة لاعب الوسط.

ويحاول أحمد سامى علاج النقص العددى الموجود فى بعض المراكز من خلال اعادة توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة خاصة وأن الإنتاج الحربى يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام سموحه، وبات مدرب سموحه فى موقف صعب للغاية فى ظل نقص عدد كبير من اللاعبين بسبب كورونا فضلا عن عدم توافر البديل المناسب لتعويض العناصر المصابة.