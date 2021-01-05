شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب الشناوى عن مواجهة بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر، المقررة اليوم الثلاثاء، بإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام والأهلي في القاهرة.

وووفقا لمصدر داخل النادى فان غياب الشناوي؛ جاء لمنحه راحة والتقاط الأنفاس بعد مشاركته أساسيًا خلال الفترة الماضية، على أن يتم منح الحارس الثاني على لطفي، فرصة حراسة عرين الفريق الأحمر في مباراة الغد.كانت قائمة الأهلي للقاء الغد، خلت من أسماء جونيور أجاي، وجيرالدو، وناصر ماهر للإصابة، وعمرو السولية، ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد هاني، ورامي ربيعة؛ لعدم الجاهزية بعد تعافيهما مؤخرًا من الفيروس، ومحمد الشناوي للراحة، وحسين الشحات للإيقاف ومحمود وحيد لأسباب فنية، يذكر أن الأهلي، فاز في مباراة الذهاب الشهر الماضي بهدف المالي أليو ديانج.