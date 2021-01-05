شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠١» يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على فريق الجونة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الثانية من الدور الثاني.

المباراة كان من المقرر أن تقام يوم السبت الماضي، وتم تأجيلها؛ بسبب عدم حضور الحكام إلى ملعب المباراة، ليقرر اتحاد الكرة إقامتها اليوم الثلاثاء.

وتشهد المباراة تواجد أحمد رؤوف مدربا عاما في الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي، ليكون مساعداً لمعتز إينو الذي أصبح مديراً فنياً للفريق، وأكد إينو أنه يثق في قدرات رؤوف الفنية وأنه سيضيف الكثير من الخبرات للاعبين.

يدخل الأهلي المباراة وهو ينفرد بصدارة ترتيب المجموعة ويأمل في الفوز على الجونة لكي يوسع فارق الصدارة، ويضمن التأهل للمرحلة النهائية، وهو يحتل المركز الأول برصيد ١٦ نقطة، وخلفه الجونة في المركز الثاني برصيد ١١ نقطة.

وجمع فريق ٢٠٠١ بالأهلي نقاطه الـ ١٦ من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث افتتح الدوري بالفوز على غزل المحلة ١ - صفر، ثم فاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، وتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربي، وفاز على إنبي ٢ - ١، وأخيراً فاز على غزل المحلة ٢ - صفر، مسجلاً ٨ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديراً فنياً، وأحمد رؤوف مدرباً عاماً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيبا، ومحمد راشد إداريا، وأحمد عبد الخالق مدلكا.