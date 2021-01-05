شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي: حضور 20% للجماهير من سعة الاستادات في مونديال اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة «تذكرتي» المسؤولة عن تذاكر النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، مصر 2021، أنه تم الاتفاق على حضور 20% من سعة أي صالة من صالات البطولة.

وقالت الشركة في بيان رسمي:«ذلك أتى بعد إقرار الجهات المعنية في الدولة عن نسبة حضور الـ 20% وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والاتحاد الدولي للعبة».

وشدد البيان:«وذلك بسبب الإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا».

وأوضح البيان:«وتشهد البطولة اتباع شركة»تذكرتي«لأحدث الوسائل الطبية والاحترازية العالمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال البطولة وتنظيم المدرجات والتباعد بين كل مقعد واخر والالتزام بارتداء الجماهير للكمامات خلال التواجد في كافة المباريات».

وتقام مباريات البطولة على 4 صالات، وهي صالة استاد القاهرة التي تتسع لـ17000 متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تتسع لـ 7500متفرج، وصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر والتي تتسع لـ5200 متفرج، وصالة استاد برج العرب التي تتسع لـ5000 متفرج.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، بحضور 32 منتخبًا من كافة دول العالم.