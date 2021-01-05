شكرا لقرائتكم خبر عن التلجراف الهولندية تنصح فان بييك بالرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نصح تقرير في التليجراف الهولندية النجم الدولي دوني فان بييك (23 عاماً) المنتقل لمانشستر يونايتد في الصيف قادماً من أياكس الهولندي، بحزم حقائبه فوراً إذا غاب عن الديربي أمام مانشستر سيتي.

وكان اليونايتد اشترى فان بييك مقابل 35 مليون استرليني لكنه انتظر طويلاً قبل أن يشركه المدرب سولسكاير أمام إيفرتون في 23 ديسمبر الماضي وكانت آخر مرة لعب فيها دقائق معدودة أمام ليدز يونايتد، ولم يحصل على أي دقيقة في موسم الأعياد، وتشعر الصحافة الهولندية بأن لاعب الوسط مظلوم ويحتاج للرحيل عن اليونايتد في يناير ليحصل على فرصة باللعب مع المنتخب في أمم أوروبا المقبلة.

وسبق للمدرب النرويجي أن دافع عن قرار جلوس فان بييك على الدكة وقال إنه يحتاج لمزيد من الوقت كي يتأقلم.