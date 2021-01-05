شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلق تدريباته في لاماسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق نادي برشلونة الإسباني، تمرينات لاعبيه في ملعب أكاديمية لاماسيا بعد إصابة اثنين من كادر الفريق الأول بفيروس كورونا، وقرر النادي إجراء مزيد من فحص «بي سي آر» الثلاثاء قبل مواجهة أتلتيك بلباو يوم الأربعاء، وقال النادي في بيان رسمي إنه سيحدد مكاناً آخر للتمرينات وعقد المؤتمر الصحفي.

ويسافر برشلونة، خامس الترتيب في الليجا، لبلباو وهو بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد والذي يملك مباراة مؤجلة. وسيصعد برشلونة للمركز الثالث في حال فاز على بلباو الذي طرد مدربه جاريتانو مؤخراً رغم فوزه على ألتشي يوم الأحد الماضي ليصعد للمركز التاسع، وفي حال فاز بلباو بمباراته أمام برشلونة سيصعد للمركز السابع بفارق 4 نقاط فقط عن خصمه الكاتالوني.