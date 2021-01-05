شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المتورطين في «سرقة القرن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخلت محكمة بريطانية سبيل 4 أشخاص من الجنسية الرومانية كانت وجهت إليهم تهمة مساعدة اللصوص في أكبر سرقة منازل شهدتها البلاد، ولقبت بـ«سرقة القرن» بضمنها منزل تمارا ابنة رئيس الفورمولا1 السابق، ومنزل لامبارد مدرب تشيلسي، ومنزل عائلة مالك نادي ليستر سيتي الراحل.

وفي التفاصيل لم تجد المحكمة بعد شهرين من المداولات ما يكفي من الأدلة لإصدار حكم بحق ماريا ميستير (48 عاماً) وابنها إيميل بودجان سافاسترو (30 عاماً)، ومدرس الرياضة السابق سورين ماركوفيشي (53 عاماً)، ومنظف الفندق ألكساندرو ستان (49 عاماً)، الذين نفوا علمهم بأن الأشخاص المتهمين بالسرقة كانوا مجرمين، وقضت المحكمة بالحكم على سافاسترو في وقت لاحق بعد العثور على حقيبة وساعة من المسروقات بحوزته، وهرب اللصوص بعد سرقة أكثر من 25 مليون إسترليني نقداً ومجوهرات إلى إيطاليا بعد تنفيذ العمليات الثلاثة بين 1-13 ديسمبر/كانون الأول 2019.

