شكرا لقرائتكم خبر عن ودية اليابان تشهد ظهور القوة الضاربة قبل إنطلاق مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بإتحاد كرة اليد أن مواجهة اليابان الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم تشهد تجربة القوة الضاربة بعد إكتمال صفوف المنتخب بوصول كل المحترفين إستعدادا لإنطلاق بطولة العالم المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى .

و أوضح علاء السيد أن المباراة تجربة لخط الدفاع أمام منافس سريع و قوى ، فضلا عن تجريب طريقة اللعب بتشكلة لاعبين مختلفة للإستقرار على القوام الأساسى للمباريات ، خاصة أن وديتى البحرين لم يشهدوا ظهور المحترفين .