شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الإسماعيلى السابق يعلن تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العميد محمد أبو السعود، رئيس نادى الإسماعيلى السابق، تعافيه من فيروس كورونا، وكتب أبو السعود، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى: "بفضل الله وعونه ودعوات أهلي وأصدقائي وحبايبي انزاحت الغمة وأزال الله الفيروس القاتل كورونا من جسمي بعد معاناه خمسة عشر يوما وأسجد لله شكرا على أن أعانني وحده على تحمل هذا الفيروس القاتل وأخرجه من داخلي بلا أطباء".

وأضاف: "علمت بإصابتي به بعد أن أخرجه الله من جسمي بدعواتي ودعوات أصدقائي وأحبابي وأشكر جميع أصدقائي داخل وخارج مصر على اتصالاتهم المتكررة للاطمئنان.. واطمئن الجميع على التعافي تماما من هذا الفيروس القاتل والذي منعني أن أحضر دفنه الصديق الغالى أسامة عبدالمنعم الذى انفطر قلبي عليه عندما علمت بخبر وفاته أسكنه الله الجنة وثبته عند السؤال إن شاء الله".