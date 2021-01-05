شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبو فريق كرة السلة بنادى الزمالك جزءا من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى، خلال الساعات الماضية، وذلك على هامش المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 61 \ 53، فى إطار الاستعداد للفترة المقبلة، حيث تقام مباريات دورى السوبر.

وشارك فى المباراة الثنائى مصطفى كيجو وأنس أسامة بعد أن قدما شكوى ضد النادى فى اتحاد اللعبة للحصول على كل المستحقات المتأخرة، وفسخ التعاقد مع الفريق الأبيض.

وجاء صرف جزء من المستحقات فى محاولة من الإدارة لتهدئة الأجواء بين لاعبى الفريق، خاصة أن الثنائى طالبا فى إجراء باتخاذ الإجراءات القانونية وبناء عليه تم تحويل الشكوى إلى لجنة فض المنازعات فى اتحاد كرة السلة، والتى بدورها تنتظر قيام اللاعبين بسداد نسبة الـ3% من عقودهما لانعقاد اللجنة والبت فى الشكوى المقدمة.

وتقدم الثنائى مصطفى مكاوى كيجو، وأنس أسامة بشكوى ضد النادى في اتحاد اللعبة، للحصول على مستحقاتهما المتأخرة، ولفسخ التعاقد مع الفريق، وتم تحويل الشكوى من لجنة شئون اللاعبين إلى لجنة فض المنازعات.

وجاء تأجيل البت في الأزمة لأنه من المقرر أن يقوم كل لاعب من الثنائى بسداد نسبة 3% من قيمة عقد كل منهما إلى الاتحاد، حتى تنعقد لجنة فض المنازعات، وحسم أمر الشكوى، وبالتالي من المقرر أن يقوم الاتحاد بمخاطبة اللاعبين وإخطارهما بسداد القيمة، حتى يتسنى للجنة الانعقاد في أقرب وقت.

كانت الشكوى التى وصلت اتحاد السلة موجهة إلى لجنتى شئون اللاعبين والمنازعات، وبالتالى قامت لجنة شئون اللاعبين بتحويلها تلقائيا إلى فض المنازعات، خاصة أنها تتعلق بالأمور القانونية واللوائح.