شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى لم يقيد والتر بواليا فى قائمته حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلي لم ينهى إجراءات قيد الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الأحمر الجديد القادم من الجونة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن مسئولى الأحمر لم يحضروا لمقر الجبلاية لسداد الرسوم المقررة وقيد اللاعب حتى الأن.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه لا توجد أزمات تمنع الأهلى من القيد حيث تم السماح للأندية بالقيد الشتوى بصرف النظر عن المستحقات المتأخرة والمديونيات، موضحين أن الأمر يتعلق بالنادى الأهلى ولا دخل لاتحاد الكرة فيه.

وخرج الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة سونيدب بطل النيجر المقرر لها مساء اليوم ، الثلاثاء في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي استبعاد والتر بواليا من حسابات موسيماني لعدم جاهزية اللاعب من النادي الفنية، حيث أنه لا يشارك في التدريبات منذ أيام لانشغاله بالترتيب والتوقيع للأهلي قبل الإعلان عن الصفقة رسمياً الخميس الماضي.

وأشاد والتر بواليا بقدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير للفريق الأحمر، موضحا أنه "كوتش" كبير، وكان يتابعه عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق صن داونز، لافتا إلى أنه لم يتقابل معه حتى هذه اللحظة.

وأضاف بواليا، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أن طموحه كلاعب محترف التقدم في مجاله، والعمل على تطوير مستواه بشكل مستمر، مؤكدا أن اللعب في صفوف النادى الأهلي يساعده على إنجاز أهدافه في الفترة المقبلة.

وأشار بواليا إلى أن أفضل محترف مصري بالنسبة له هو الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، موضحا أنه لاعب مميز ومهم للريدز، متابع: "علاقتى المميزة بالقلعة الحمراء تجعلنى أنسجم سريعا مع اللاعبين".

أكمل:" كنت فخور بأن مصر لديها فريقان ينافسان على دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذى يعكس قوة الكرة المصرية والدوري المصري.

وكشف لاعب الأهلي الجديد أن أكلته المفضلة هي العكاوي، قائلا: تذوقت الملوخية وزرت الغردقة وبعض المناطق السياحية في مصر، وأشكر من دعمنى للانتقال للأهلى وعلى رأسهم حسام غالى".