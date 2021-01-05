شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة نجم وسط الأهلى للتدريبات بعد ثالث جراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجنوب أفريقى بيستو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تأكيدات من الجهاز الطبى للفريق بأن محمد محمود لاعب الفريق سيكون قادراً على المشاركة فى تدريبات الأهلى بعد شهرين بنسبة كبيرة، حيث يواصل اللاعب أداء برنمج التأهيل للتعافي من جراحة غضروف الركبة التى أجراها قبل أشهر.

وأجرى محمد محمود جراحة فى الركبة قبل أشهر لدى أحد الأطباء فى مصروسيغيب بسببها عدة أشهر وتلقى المدير الفنى للأهلى تقريراً من طبيب الفريق عن حالة المصابين ومنهم محمد محمود الذى سيكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال مارس المقبل على أقصى تقدير حسب تأكيدات الطبيب.

وأجرى محمد محمود جراحتين مُتتاليتين فى الرباط الصليبى قبل أن يُجرى جراحة ثالثة في الركبة لتتأجل عودته للملاعب .

فى شأن آخر يدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساءً باستاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.

وتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة من الناحية النظرية نظراً لفارق الإمكانيات والقدرات الفنية الواضحة بين الفريقين، لكن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة، وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى الفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية، حيث يرغب موسيمانى ولاعبوه تقديم بداية قوية، والتأكيد على أن المارد الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا الذى توّج به الفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.