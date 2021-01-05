شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى بين باتشيكو وأشرف قاسم لمناقشة الراحلين والصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جايمي بباتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع اشرف قاسم المشرف علي الكرة بالفريق عقب مران اليوم لمناقشة أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الميركاتو الشتوي وكذلك تدعيمات الفريق والمراكز التي يطلبها باتشيكو للبدء في التفاوض معها.

كما سيتضمن الاجتماع مناقشة باتشيكو في ملف رحيل مصطفي محمد في يناير ومدي تأثيره على الفريق ومسيرة الموسم الحالي والبدائل التي يمكنها تعويض رحيل مصطفي.

يجهز نادى الزمالك، ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء تلك التى سيتم التعاقد معها، أو التى سترحل، من أجل دعم الفريق في المراكز التي يحتاج البرتغالى باتشيكو مدرب الأبيض لتدعيمها من أجل تحقيق الألقاب في 2021.

ويسعى مسئولو الزمالك في تلبية طلبات البرتغالى فى الانتقالات المقبلة، ولكن الأزمة المالية التي يشهدها الزمالك قد تعوق الأبيض في الميركاتو وهو ما جعل باتشيكو يطلب رحيل 4 لاعبين في يناير أو استخدامهم لجلب الصفقات عن طريق بيعهم أو خروجهم للإعارة.