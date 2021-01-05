شكرا لقرائتكم خبر عن سانت اتيان يرفع عرض مصطفي محمد لـ 3.5 مليون دولار رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك عرضا رسميا من نادي سانت اتيان الفرنسي بضم مصطفي محمد مهاجم الفريق مقابل 3.5 مليون دولار ، بعدما كان العرض القديم 2 مليون دولارفقط ، ورفضت ادارة الزمالك العرض الجديد وطلبت 5 مليون يورو بالإضافة لبعض المميزات في العقد.

وشدد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، على أن مصير لاعبه مصطفى محمد لايزال معلقاً فى ظل رفض القلعة البيضاء الموافقة على احترافه إلا وفق شروط محددة، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ندور فى حلقة مفرغة فى مسألة احتراف مصطفى محمد ، لايزال اللاعب مصمم على الاحتراف ولايزال الزمالك مقتنع باحترافه ولكنه بشروط النادى".

ويضيف عصام سالم : "لن يقبل الزمالك بأى عرض لاحتراف مصطفى محمد ، نعلم قيمة مهاجم المنتخب الاوليمبى ولن نوافق على رحيله سوى بعرض مغرى مادياً".

وتابع المتحدث الإعلامى للزمالك: "مصطفى محمد خارج حسابات باتشيكو لانه مش مركز ، ويتدرب بمفرده لحين الوصول لنهاية ملفه المعلق ، ونرى أن فوز الزمالك فى مباراتى سموحة ثم سموحة بمثابة انتصار للعدل لان باتشيكو انحاز لاختيار اللاعب المركز مثل روقا وزيزو فكانت المكافأة بالفوز".

ويضيف عصام سالم: "الزمالك رفع شعار التجديد هدية العام الجديد بعدما أنهى ملف تمديد تعاقد شيكابالا وجنش وأوباما وفتوح وهم من كباتن الفريق وسوف نسعى لإنهاء ملفات التمديد الاخرى فى أسرع وقت".

وعقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، جلسة خاصة مع مصطفى محمد، أبدى له خلالها مرونته بالموافقة على رحيله وخوض تجربة الاحتراف الخارجي، ولكن بشروط يجب أن تتوفر في العقد الذى سيقدم له، وتحدث قاسم مع اللاعب موضحًا له إن إدارة الزمالك تنازلت عن شرط الحصول على 6 ملايين دولار من أجل الموافقة على الرحيل، وستكتفى بالحصول على 5 ملايين دولار بخلاف نسبة المشاركة والأهداف، لافتًا إلى إن هذا التنازل جاء من أجل التماشى مع رغبة اللاعب الملحة في الاحتراف والموافقة على عرض سانت أتيان الفرنسي.