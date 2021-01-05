شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما تدخل مدرب الأهلي لعلاج مهاجم الفريق فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تدخل الأسباني جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي لعلاج عمرو جمال مهاجم الفريق السابق والحالي لفريق طلائع الجيش بعدما أُصيب المهاجم الصاعد وقتها بقوة الصاروخ بقطع في الرباط الصليبي خلل مباراة

جاريدو كان يعتمد على عمرو جمال بشكل تام خاصة وأن اللاعب كان وقتها من أفضل لاعبي الكرة المصرية وسحل أهدافًا مؤثرة للمارد الأحمر قبل أن يتلقي الأهلي صدمة قاسية بإصابة" الغزال" عمور جمال بقطع في الرباط الصليبي.

في العادة كان الأهلي_ ومازال_ يُعالج لاعبيه المُصابين بقطع في الرباط الصليبي في ألمانيا لكن جاريدو تدخل وطلب من إدارة الأهلي علاج اللاعب في أسبانيا وتحديداً لدى طبيب نادي برشلونة وأكد المدرب الأسباني أن الطبيب مُتخصص في مثل هذه الجراحات .

ولجأ جاريدو لهذه الطريقة لعودة "غزال" الأهلي سريعاً من الإصابة لكن اللاعب عاد بعد فترة وتأثر مستواه بإصابة الرباط الصليبي ليرحل في النهاية عن الأهلي ويلعب لعدة أندية خارج مصر قبل أن يستقر به المطاف حالياً في طلائع الجيش.