شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون حسام حسن بديل مصطفى محمد فى الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام حسن مهاجم فريق سموحة، فى الحسابات الفنية لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية ، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء، الذى يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجى كحق مشروع له فى تكرار تجربة فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى.

حسام حسن، دائماً ما كان موضع اهتمام أندية القمة بحسب تأكيدات فرج عامر رئيس نادى سموحة، الذى كشف فى وقت سابق عن وجود مفاوضات لضم اللاعب سواء من الأهلى أو الزمالك على فترات متباعدة بعد تألقه مع الفريق السكندرى، غير أن تلك المفاوضات لم تكتمل.

وفى تصريحاته خرج فرج عامر أكد فيه أن هناك مفاوضات من جانب ثلاثة أندية منها الزمالك ونادى منصرى أخر بالاضافة الى عرض اخر من الدورى الأمريكى .

ومع سموحة شارك حسام حسن فى الموسم الجارى فى 4 مباريات سجل خلالهم هدفين، وبشكل عام شارك صاحب الـ 27 عاماً فى 143 مباراة مع سموحة سجل خلالهم 42 هدفاً وصنع 20 أخرين، بينما شارك مع فريق الداخلية فى 26 لقاء وسجل خلالهم هدفين وصنع اثنين أخرين، ومع طلائع الجيش لعب حسام حسن 19 مباراة وسجل هدف واحد.

وخلال مسيرته الكروية والتى بدأت مع طلائع الجيش فى موسم 2012/2013، لم يعرف حسام حسن سوى قمصان تلك الأندية الثلاثة، الطلائع والداخلية وسموحة، غير أن فترة توهجه كانت مع الفريق السكندرى.

من جانبه، أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لم يتمرد على القلعة البيضاء أو يرفض حضور التدريبات. وقال، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: مصطفى محمد لم ينقطع عن التدريبات، ولكن كان يعانى من آلام فى الظهر، وهو مضغوط نفسيا، ولكنه لم يتمرد أو ينقطع، وباتشيكو يرسى قواعد العدل بين كل اللاعبين، واللاعب المنتظم والجاهز هو من يشارك فى التشكيل الأساسى، وهذا ما حدث فى لقاء إنبى، ونجحوا فى حصد 3 نقاط مهمة جدا، وهذه بداية جيدة جدا للفريق بالدورى عكس انطلاقة الموسم الماضى، التى كلفت الفريق خسارة الدورى من الدور الأول.