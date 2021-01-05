شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بمرور 110 أعوام على إنشاء نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حازم إمام نجم الزمالك السابق بمرور مائة وعشر عاما على تأسيس نادى الزمالك ، ونشر امام صورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، يظهر فيها عمالقة القلعة البيضاء حمادة امام ، و حسن شحاتة ، و على خليل ، و فاروق جعفر وطه بصرى ،و نجوم الجيل السابق عبد الحليم على و علاء عبد الغنى ، و عبد الواحد السيد ، و أخرين ، مع عبارة الزمالك 1911 سنة

يحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.