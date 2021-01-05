شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تطورات إصابة آجايى.. ويؤكد: استبعاد الشناوى طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن استبعاد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى من لقاء الفريق الأحمر أمام سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا أمر طبيعى، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: الناس اتخضت من خروج الشناوى من قائمة سونيديب لكن موسيمانى لازم يدى فرصة لعلى لطفى، ومن حقه يلعب لأنه وصل منتخب مصر من إنبى، ومع إصابة الشناوى من قبل كان الأهلى محتاج لتواجد لطفى.

وأضاف: سعد سمير قد يحصل على فرصة وأعتقد أنه سيحافظ على بدر بانون، وطاهر ووليد ممكن ياخدوا فرصة وكذلك ريان وقفشة وصلاح محسن، ونتمنى التوفيق للأهلى فى المباراة.

واستكمل: طبيب الأهلى فى حديثه معى أكد أن السولية سيخضع لمسحة إضافية اليوم، كإعادة وهذا معناه أنها جاءت سلبية وسيخضع لمسحة جديدة للتأكد، أجاى لسه قدامه شوية، هناك بعض التطورات ليست سيئة ولكن لسه قدامه شوية.

ويدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً مساء اليوم الثلاثاء عندما يلتقى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساءً باستاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.

وتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة من الناحية النظرية نظراً لفارق الإمكانيات والقدرات الفنية الواضحة بين الفريقين، لكن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة، وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى الفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية، حيث يرغب موسيمانى ولاعبوه تقديم بداية قوية، والتأكيد على أن المارد الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا الذى توّج به الفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.