شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف كاس العالم لكرة اليد يتوافدون على مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد على صالة 4 بمطار القاهرة الدولى، والمخصصة لاستقبال الضيوف والمنتخبات المشاركة فى البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتى تقام فى مصر من 13 إلى 31 يناير الجارى.

توافد على صالة 4 بمطار القاهرة الدولى، والمخصصة لاستقبال الضيوف والمنتخبات المشاركة فى البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتى تقام فى مصر من 13 إلى 31 يناير الجارى، عدد من المشاركين فى البطولة منهم الفريق الاستعراضى الكندى، والذى سوف يشارك فى افتتاح البطولة، كما وصل إعلاميين تابعين لإحدى شركات البث، وقامت السلطات باستقبالهم، وإنهاء إجراءات وصولهم وسط كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه تم تخصيص صالة 4بالمطار، والتى انتهت من كافة الترتيبات بها تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبني 1بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة، وتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمى، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيارمحمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة فى مديرية أمن مطار القاهرة.

واشارت المصادر، إلى تخصيص غرفة عمليات داخل الصالة تشارك فيها كافة الجهات العاملة بالمطار، والتى استقبلت الفريق الاستعراضى الكندى، حيث وصل علي مجموعتين الأولى ضمت 6 ركاب والثانية راكبين.

وقامت سلطات المطار، بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم داخل الأوتوبيسات المعقمة إلى مكان الاقامة ، كما وصل وفد اعلامي صغير تابع لإحدى شركات البث، وتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من الصالة.