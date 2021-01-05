شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيع وعادل وزهران يقودون المقاولون فنيا أمام النجم بعد تأكد غياب النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الثلاثى، رامى ربيع، رامى عادل، وأحمد زهران، قيادة فريق المقاولون فى مباراة الغد أمام النجم الساحلى التونسى، والتى تقام فى السابعة مساءً على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فى منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب عماد النحاس المدير الفنى للفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام بعد استمرار إيجابية مسحتهما بفيروس كورونا وعدما لحاقهما بالبعثة.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين آخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويختتم فريق المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة النجم الساحلى التونسى، والتى تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء في إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى ذئاب الجبل التعادل بأى نتيجة إيجابية فى تونس لاجتياز هذا الدور.

ويقود مران المقاولون الرباعي رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس، نظرا لغياب عماد النحاس، ومن المقرر أن يحضر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى المران الختامي على أن يجتمع مع لاعبى الفريق قبل المران لتحفيزهم على بذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات خلال مباراة الأربعاء.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل و23 لاعبًا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكرى وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكرى.