شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة فراعنة اليد أمام اليابان تشهد تجربة المتطوعين على حضور الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام اليابان ودياً فى السادسة مساء اليوم، فى أولى وديات المنتخبين بمعسكرهم الأخير استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التي تنطلق 13 يناير الجارى، تجربة المتطوعين على حضور الجماهير بنسبة الـ 20% المقررة .

و أعلنت شركة تذكرتى عن حضور الجماهير بنسبة 20% من سعة كل صالة من الصالات الأربعة المستضعفة للبطولة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر فى ودية ثانية أمام اليابان بعد غد، الخميس، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة البرازيل يوم 9 من نفس الشهر.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا