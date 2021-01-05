شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن سفر فرجاني ساسي بعد حصوله علي جواز السفر بتعليمات أيمن يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء قوية داخل نادي الزمالك عن سفر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خارج مصر خلال الساعات الماضية بعدما حصل علي جواز السفر الخاص به من إدارة الكرة في النادي وتحديدا أيمن يونس عضو لجنة الكرة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس طلب من إداري فريق الكرة منح فرجاني ساسي جواز السفر الخاص به لان اللاعب يرغب في السفر إلي تونس لمدة 3 أيام مستغلا إلغاء مباراة الغزالة التشادي وعدم مشاركة الفريق في أي مباريات قبل مواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وتحجج اللاعب لإدارة الكرة أن والدته تمر بوعكة صحية وأنه يمر بحالة نفسة سيئة بسببها ويحتاج لزيارتها .

وأضاف المصدر أن أيمن يونس قام بتأكيد تسلم اللاعب مستحقاته المتأخرة وضغط علي إدارة النادي لعدم تحمل اللاعب قيمة الضرائب، وبالفعل تحمل النادي قيمة الضرائب علي عقد فرجاني ساسي ، وتسلم اللاعب كافة مستحقاته المتأخرة وجواز سفره، وتردد أنباء مغادرته مصر في الساعات الماضية.

في سياق مختلف طلب مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل خروجه من حسابات البرتغالي باتشيكو المدير الفني وعدم الاعتماد عليه في تشكيلة المباريات طوال الفترة الماضية.

ولا يشارك مصطفي فتحي في تشكيلة الزمالك بشكل أساسي وكان آخر ظهور له في مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الزمالك بثلاثية مقابل هدف ولم يشارك في أي مباريات بالدوري الموسم الحالي حيث تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الأولي أمام المقاولون العرب ثم غاب عن قائمة الزمالك في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام بيراميدز وسموحة وإنبي.

وتلقي مصطفي فتحي العديد من العرض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من نادي الاتحاد السكندري الذى طلب ضمه، كما تلقي عرضا خليجيا لكنه حتى الآن لم يحسم مصيره داخل نادي الزمالك وسيعقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء، لمناقشة رحيله في يناير الحالي.

وكان مصطفي فتحي مطلوب بقوة فى نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الأخير، لكن لم تكتمل المفاوضات بنجاح، خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع أكثر من لاعب فى مركزه على رأسهم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وأحمد الشيخ.