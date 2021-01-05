شكرا لقرائتكم خبر عن ساندوه وادعموه.. يوسف مؤمن لاعب الإسماعيلى محارب السرطان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض يوسف مؤمن ناشئ النادى الإسماعيلى مواليد 2006 للإصابة بالسرطان منذ 4 أشهر، وتعاطف معه كل نجوم الرياضة فى مصر، بداية من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، ومؤمن وزكريا لاعب النادى الأهلى، بالإضافة إلى جماهير الإسماعيلى والأهلى والزمالك، وهو ما منحه دافعا معنويا كبيرا لاستكمال رحلة علاجه وعودته للملاعب مرة أخرى.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على أبرز تفاصيل إصابة يوسف مؤمن لاعب الإسماعيلى محارب السرطان.



يوسف مؤمن لاعب الإسماعيلى محارب السرطان

يوسف مؤمن ناشئ النادى الإسماعيلى، مواليد 2006، أصيب بالسرطان، منذ 4 أشهر

أصيب بورم بالغدة الليمفاوية، وورم حميد بالرقبة داخلي، ليبدأ رحلة العلاجه وجرعات الكيماوى

خسر الكثير من وزنه ليصبح 27 كيلو جراما فقط

دعم اللاعبين ونجوم الكرة له منحه حافزا ودافعا كبيرا له لسرعة شفائه وعودته للملاعب

الظروف المالية لأسرته لا تساعده على استكمال العلاج

محمد صلاح مثله الأعلى ويتمنى أن يتحدث معه أو يزوره بمنزله

لديه حماس وثقة فى شفائه ليقود الإسماعيلى مرة أخرى للعودة للبطولات والانضمام للمنتخب الوطنى.

موقف الرياضين من يوسف ودعمه كان له مفعول السعر فى الحالة النفسية لنجله وللأسرة بأكلمها

والده يطالب وزير الشباب والرياضة والنادى الإسماعيلى، بتقديم دعم مادى لنجله لاستكمال علاجه