شكرا لقرائتكم خبر عن حبك حياة.. رسائل احتفالية من جماهير الزمالك فى الذكرى الـ110 لتأسيس الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جماهير وعشاق نادي الزمالك فى مصر والعالم العربي على احياء ذكرى مرور 110 أعوام على إنشاء النادى، باعتباره أحد قطبى الكرة المصرية، ومن عمالقة القارة الافريقية، وتفاعل محبي القلعة البيضاء مع هذا المناسبة التي اعتبارها الكثيرين مهمة لإلهام إدارة ولاعبي الفريق خلال هذه المرحلة لاستحضار تاريخ الزمالك وبطولاته للاستمرار فى السير نحو تحقيق مزيد من البطولات المحلية والافريقية.

وفى هذه المناسبة الهامة، تصدر هاشتاج #110_سنة_زمالك تريند تويتر فى مصر، خلال الساعات الماضية، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من محبي الزمالك والكرة المصرية، فأحيا مغرد هذه الذكرى قائلا: "هتفضل الملكي الكبير بنظري مهما حاولوا يوقعوك لكن انت صامد من 110 عام وهتفضل كده لاخر العمر بنحبك يا زمالك"، ومغرد ثان شارك صور لنجوم الزمالك وقال: "خلفكم من 1911 كل سنه والزمالك وجماهيره العظيمه بخير.. زملكاوي دائما وافتخر".



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هاشتاج 110 سنة زمالك

واستعان مغرد ثالث بتعليق المعلق عصام الشوالى، قائلا: "لما تذكر الكورة في أفريقيا علطول يجي في بالك الزمالك تحب الزمالك تكره الزمالك ما تريد الزمالك لكن الزمالك يجي في بالك علطول أنه من عمالقة القارة السمراء، تلك الكلمات جاءت من تونس لتصف عظمة نادي الزمالك على لسان عصام الشوالي".



تعليقات الهاشتاج



جانب من الهاشتاج

وعلق مغرد رابعة على هذه المناسبة: "110 سنة فن وهندسة بنحبك يا زمالك"، ومغرد آخر: "شكراَ مرزباخ.. فأنت من أعطيتنا مفتاح الحياة 5 يناير 1911.. 110 سنة يازمالك"، وتعليق أخير: "يا أحلي حاجة ف عمري علي حبك عندي 100 اثبات 110 سنة زمالك".



جانب من الهاشتاج



عبارات فى حب الزمالك



تغريدات الهاشتاج

ويحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.